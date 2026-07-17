Sono arrivate in casa Inter delle informazioni che davano Djed Spence in uscita dal Tottenham per quelle cifre, ovvero 25 milioni più 5 di bonus, particolarmente gradite all'Inter, ma il prezzo è aumentato causa Mondiali e non è nemmeno detto alla fine che il club londinese decida di venderlo. Questo è l'aggiornamento offerto da Gianluca Di Marzio su Sky Sport: ad oggi quella per il giocatore inglese è una trattativa molto complicata alle condizioni fissate prima del Mondiale, che richiede tempo e rischia di far scivolare via altri potenziali obiettivi.

Stesso discorso riguarda Cristian Romero, uno dei migliori giocatori dell'Argentina e per il quale il Tottenham potrebbe chiedere anche 50 milioni di euro: l'Inter se la sentirà di avventurarsi?