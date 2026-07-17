A poche ore dalla finale di East Rutherford, il leader della difesa della Spagna Aymeric Laporte parla ai microfoni di Marca dell'Argentina, che difenderà il titolo contro la Roja, soffermandosi sullo stile aggressivo dell'Albiceleste: "Non sono affatto preoccupato per l'aggressività nel calcio. Se è tollerata e l'arbitro fa il suo lavoro, non ho problemi. È vero che nelle ultime partite abbiamo visto cose che ci hanno sorpreso molto, azioni che sono state lasciate impunite. Soprattutto contro l'Argentina, una squadra che lascia molti segni. Questo non dovrebbe essere permesso nel calcio, specialmente in competizioni così importanti, perché può destabilizzare e frustrare. Fa parte del lavoro dell'arbitro controllare queste cose in modo che non vengano sfruttate. Se uno o due giocatori possono farlo, la partita diventa caotica. Dall'inizio del torneo, siamo stati una squadra abbastanza corretta in questo senso. Non andiamo in giro a colpire gli avversari o a commettere falli sconsiderati. E penso che sia quello che dobbiamo fare in questa partita. Ma è vero che dipenderà molto dall'arbitraggio".
Ne avete parlato nello spogliatoio? Del fatto che giocano in questo modo, che fanno questo.
"Sì, ne abbiamo parlato. Il fatto è che non abbiamo il controllo su questo. Ci deve essere qualcuno che supervisioni queste azioni e si assicuri che si tratti di calcio e non di qualcos'altro. Che uno o due giocatori non facciano certe cose...".
Cosa significa per te il nome Leo Messi?
"Una leggenda senza tempo. Abbiamo tutti guardato i video di Leo fin da quando eravamo bambini. A dire il vero, ho giocato molte partite contro di lui e, sfortunatamente, ho solo delle sue foto. Il suo nome compare sempre in molti momenti importanti. Anche in molti dei miei. È un calciatore incredibile. Ci siamo sempre divertiti a guardarlo giocare. Ora spero che i Mondiali non siano per lui, ma per noi".
La Coppa del Mondo vale di più perché hai battuto Messi?
Non importa chi batto. Accetto la vittoria in un Mondiale, chiunque sia l'avversario. Ovviamente, si tratta di sconfiggere un'altra leggenda, una di quelle che abbiamo già lasciato indietro.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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