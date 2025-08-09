Grande prestazione per l'Inter U18 di Simone Fautario, che ha travoiloto 5-0 la Juniores nazionale del Foligno Calcio ad Assisi. I Falchetti hanno comunque tenuto bene il campo per la prima frazione, conclusa con l’Inter in vantaggio per 1-0 (Morosi al 20′). I giovani nerazzurri hanno poi dilagato nella ripresa, andando a segno con D’Agostino e con uno scatenato Fofana (tripletta).