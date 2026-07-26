Parola d'ordine: resilienza. Nicola Savino, parlando della sua Inter e del calciomercato estivo, ha sottolineato la capacità del club nerazzurro di lavorare al meglio con le forze a propria disposizione e così sarà anche questa volta, anche nel caso in cui non arrivassero rinforzi di rilievo: "Abbiamo fiducia: l’Inter ha sempre dimostrato di saper fare di necessità virtù. In sostanza, cuciniamo con quello che c’è", afferma al Corriere della Sera il conduttore radiofonico. 

Sezione: News / Data: Dom 26 luglio 2026 alle 19:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.