Parola d'ordine: resilienza. Nicola Savino, parlando della sua Inter e del calciomercato estivo, ha sottolineato la capacità del club nerazzurro di lavorare al meglio con le forze a propria disposizione e così sarà anche questa volta, anche nel caso in cui non arrivassero rinforzi di rilievo: "Abbiamo fiducia: l’Inter ha sempre dimostrato di saper fare di necessità virtù. In sostanza, cuciniamo con quello che c’è", afferma al Corriere della Sera il conduttore radiofonico.