Prime prove di formazione ad Appiano Gentile, dove l'Inter prepara il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord. Lautaro Martinez e Stefan de Vrij si sono allenati a parte perché affaticati (RILEGGI QUI) e il loro impiego dal 1' è dunque da escludere, come verificato dal nostro inviato al BPER Training Centre.

Le prove di questa mattina raccontano di un possibile ritorno da titolare di Sommer tra i pali, mentre in difesa Inzaghi dovrà sceglierne uno tra Pavard e Bastoni per completare il terzetto difensivo che vedrà certamente in campo Bisseck e Acerbi. Sugli esterni ci saranno invece Dumfries e Carlos Augusto, mentre in mezzo al campo avranno spazio Frattesi e Mkhitaryan, con uno tra Calhanoglu e Asllani nelle vesti di regista (oggi sono stati provati entrambi). In attacco, invece, sarà Taremi a fare coppia con Thuram.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!