Dopo aver fatto un 'lavoro enorme', Lionel Scaloni dixit, nel match vinto dall'Argentina contro l'Austria 2-0, grazie a una doppietta di Lionel Messi, Lautaro Martinez esulta su Instagram per la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale ottenuta dall'Albiceleste con una giornata d'anticipo: "Sei punti e andiamo avanti. Mi godo ogni momento rappresentando il mio paese", il messaggio dell'attaccante dell'Inter. Protagonista di una prestazione più che sufficiente, 64' in campo prima di cedere il testimone a Julian Alvarez nella classica staffetta in attacco tanto cara a Lionel Scaloni. 

Sezione: News / Data: Mar 23 giugno 2026 alle 00:08
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.