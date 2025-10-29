"Luciano Spalletti è l’uomo giusto per risollevare la Juventus”. E detto da Walter Sabatini, uno che conosce bene il nuovo tecnico bianconero designato, può valere come una garanzia. Sabatini, che con l'ex CT azzurro ha lavorato con Roma e Inter, spiega alla Gazzetta dello Sport come la scelta di Spalletti vada al di là del semplice fatto tecnico: "Alla Juventus, nella situazione attuale, non basta un allenatore che faccia le cose per bene. I bianconeri hanno bisogno di qualcosa di più e Luciano è il genio ideale per risollevarli. La Juventus ha carenza di leadership in campo. Quando mancano i trascinatori, c’è bisogno di un gioco evoluto per azzerare i problemi. Adesso non basta fare le cose benino. Non ho parlato con Spalletti ma se questa dovesse essere la scelta del club, Luciano sarebbe l’uomo giusto al posto giusto e nel momento ideale. La Juventus ha bisogno di Luciano e Luciano della Juventus. Per Spalletti, poi, la Juve può essere morfina pura visto che sta soffrendo fisicamente per il fallimento con la Nazionale, non si dà pace".

Spalletti sarà utile anche per il rilancio di Dusan Vlahovic e Jonathan David, a secco da diverso tempo: "Quello di Spalletti è un gioco generoso, vantaggioso per gli attaccanti. Mauro Icardi all’Inter viaggiava alla media di quasi un gol a partita, idem Victor Osimhen. Luciano arriva sempre in area con 5-6 giocatori e linee di passaggio precise. David tornerà a segnare con i ritmi del Lilla. E Vlahovic si esalterà”.