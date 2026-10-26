Forte dell’ennesima rimonta stagionale, l’Inter è ospite del Venezia nel primo turno infrasettimanale valido per la 9^ giornata della Serie A. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi quattro scontri diretti in campionato e vedono il quinto a bassa quota, a 1,33 per gli esperti Snai contro l’8,00 del colpo die padroni di casa, che nell’ultimo turno interno hanno ottenuto un successo di spessore contro il Napoli. Nel mezzo, a 5,25, il primo pareggio dei lagunari.

L’Inter continua ad andare a segno con grande regolarità e anche al Penzo con il miglior attacco della Serie A prevale l’Over 2.5, a 1,33 contro il 3,10 dell’Under 2.5. Le ultime due vittorie nerazzurre, stagione 2024/25, sono arrivate entrambe per 0-1, il cui tris si gioca a 12,00, stessa quota dell’1-1. mentre in pole c’è l’1-2 a 8,50.