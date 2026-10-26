Per la prima volta da quando è stato istituito, il Pallone d'Oro verrà assegnato a Londra e non a Parigi, precisamente al London Palladium Theatre. Stasera alle 21 avrà inizio la cerimonia che incoronerà il miglior calciatore della stagione 2025/26, che succederà a Ousmane Dembelé a meno di un bis, ad oggi improbabile, dell'attaccante francese. I grandi favoriti sono Kilyan Mbappé, Lamine Yamal e Harry Kane, ma non si escludono sorprese. In rappresentaanza della Serie A, tra i 30 giocatori candidati a vincere il premio di France Football, c'è il solo Lautaro Martinez, leader e capitano dell'Inter vincitrice del Double nonché finalista dello scorso Mondiale negli USA.

Di seguito la lista dei candidati, che vede spiccare il Paris Saint-Germain campione d'Europa con ben 9 calciatori:

Jude Bellingham – Real Madrid

Pau Cubarsí – Barcellona

Marc Cucurella – Chelsea/Real Madrid

Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain

Luis Díaz – Bayern Monaco

Bruno Fernandes – Manchester United

Gabriel Magalhães – Arsenal

Erling Haaland – Manchester City

Achraf Hakimi – Paris Saint-Germain

Harry Kane – Bayern Monaco

Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain

Lamine Yamal – Barcellona

Sadio Mané – Al-Nassr

Marquinhos – Paris Saint-Germain

Lautaro Martinez – Inter

Kylian Mbappé – Real Madrid

Nuno Mendes – Paris Saint-Germain

Lionel Messi – Inter Miami

João Neves – Paris Saint-Germain

Michael Olise – Bayern Monaco

Willian Pacho – Paris Saint-Germain

Julián Quiñones – Al-Qadsiah

Declan Rice – Arsenal

Rodri – Manchester City/Barcellona

Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain

William Saliba – Arsenal

Ferran Torres – Barcellona/Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano – Bayern Monaco

Vinícius Júnior – Real Madrid

Vitinha – Paris Saint-Germain