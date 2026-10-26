"Di sicuro la palla pesava al rigore, ma siamo contenti della vittoria perché nel secondo tempo si è vista una grande Inter con intensità, forza e qualità. Ad ogni azione c'era un pericolo, penso che abbiamo fatto una grandissima partita e meritavamo di vincere". Così Piotr Zielinski commenta a La Domenica Sportiva la prova offerta dall'Inter nella vittoria contro la Fiorentina.

Il centrocampista polacco è entrato nel corso del secondo tempo ieri pomeriggio al Meazza e si è preso la responsabilità di calciare (trasformandolo) un penalty determinante al 98'.