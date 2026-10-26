I voti della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell'Inter contro la Fiorentina non sono poi così alti, nonostante una prestazione che probabilmente non trova conforto nel risultato nelle proporzioni in cui i nerazzurri avrebbero meritato. Cristian Chivu prende un 6,5: "Ennesima rimonta e tutto ok, ma il giorno in cui non recupera (Real, Bruges) ci si ricorda dei problemi. Non può dimenticarli neanche lui.
Tra i giocatori il migliore è Thuram, 8, "il gol del pari, il rigore, due tiri che soltanto De Gea in versione Superman respinge". Il peggiore è invece Calhanoglu, complice una "regia modesta". In porta 5,5 a Provedel, trafitto da Jimenez, "vero che era difficile immaginare quella traiettoria però qualche colpa resta". In difesa solo 6 a Bisseck ("il più concentrato dell'Inter là dietro e se la cava anche nella prima impostazione") e Akanji ("Deve ricorrere alle maniere forti in un paio di occasioni però alla fine la spunta lui"). Addirittura 5,5 a Bastoni, opposto a un Mastantuono "depotenziato dalla fascia, però l'azzurro non si propone in fase offensiva".
A centrocampo sufficiente Diouf, "bella spinta iniziale a destra, l'unico a scuotere un'Inter in apparente catalessi". Meglio Barella, 6,5, "assieme a Thuram è quello che ci crede dall'inizio alla fine". Voto 5,5 a Mkhitaryan, "più mobile di Calhanoglu, ma anche lui sotto ritmo e impreciso al tiro". Bene ancora una volta Carlos Augusto, 6,5, "un tempo un po' anonimo, poi si trasforma in attaccante aggiunto".
Davanti doppio 5,5 a Esposito ("bellissimo il colpo di testa sul quale vola De Gea, era un gol fatto, il resto èerò è parecchio impreciso e confuso") e Bonny ("non combina granché"). Tra i subentrati 6 a Dimarco, la cui "intensità e continuità danno parecchio fastidio alla Fiorentina", 7 a Zielinski che "infila De Gea sotto la traversa come se avesse ghiaccio nel sangue". Benissimo anche Sucic (6,5, ingresso chiave per un Miki ormai senza più energie") e Lavelli (6,5, "debutto e sponda di testa che crea i presupposti del rigore").
Nella Fiorentina 8 a De Gea, 7,5 a Jimenez e 4,5 a Valdepeñas.
Autore: Antonio Di Chiara
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