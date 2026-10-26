Partirà domani la nona giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale che vedrà l'Inter di scena al Penzo di Venezia contro i lagunari di Davide Nicola, partita che sarà diretta, in base alle designazioni rese note quest'oggi dall'AIA, da Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che avrà come assistenti Meli e Ceccon con Francesco Fourneau quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà invece Giacomo Camplone coadiuvato da Volpi. La gara inizierà alle 18.30 di mercoledì. Tra le altre gare, da segnalare il ritorno di Daniele Doveri che dirigerà Genoa-Juventus.

Questo il quadro completo:

SASSUOLO – LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI

DI GIOIA – MINIUTTI

IV: TREMOLADA

VAR: COSSO

AVAR: AURELIANO

ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI

ZINGARELLI – FONTANI

IV: MARIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: CAMPLONE

TORINO – COMO Martedì 27/10 h. 20.45

COLLU

LUCIANI – GRASSO

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

PARMA – UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30

MASSA

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

VENEZIA – INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30

PAIRETTO

MELI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: VOLPI

GENOA – JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45

DOVERI

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: DI MARCO

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

MONZA – NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45

AYROLDI

PASSERI – COSTANZO

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

FROSINONE – LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO

ALASSIO – DI GIACINTO

IV: MARESCA

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA

BAHRI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI