Partirà domani la nona giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale che vedrà l'Inter di scena al Penzo di Venezia contro i lagunari di Davide Nicola, partita che sarà diretta, in base alle designazioni rese note quest'oggi dall'AIA, da Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che avrà come assistenti Meli e Ceccon con Francesco Fourneau quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà invece Giacomo Camplone coadiuvato da Volpi. La gara inizierà alle 18.30 di mercoledì. Tra le altre gare, da segnalare il ritorno di Daniele Doveri che dirigerà Genoa-Juventus.
Questo il quadro completo:
SASSUOLO – LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30
ZUFFERLI
DI GIOIA – MINIUTTI
IV: TREMOLADA
VAR: COSSO
AVAR: AURELIANO
ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45
FELICIANI
ZINGARELLI – FONTANI
IV: MARIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: CAMPLONE
TORINO – COMO Martedì 27/10 h. 20.45
COLLU
LUCIANI – GRASSO
IV: SOZZA
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30
SACCHI
BACCINI – DEI GIUDICI
IV: COLOMBO
VAR: GIUA
AVAR: PATERNA
PARMA – UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30
MASSA
SCATRAGLI – GALIMBERTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: BARONI
VENEZIA – INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30
PAIRETTO
MELI – CECCON
IV: FOURNEAU
VAR: CAMPLONE
AVAR: VOLPI
GENOA – JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45
DOVERI
PALERMO – YOSHIKAWA
IV: DI MARCO
VAR: AURELIANO
AVAR: PEZZUTO
MONZA – NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45
AYROLDI
PASSERI – COSTANZO
IV: MARCENARO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARINI
FROSINONE – LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30
ABISSO
ALASSIO – DI GIACINTO
IV: MARESCA
VAR: PICCININI
AVAR: MAZZOLENI
FIORENTINA – ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45
LA PENNA
BAHRI – MORO
IV: MARINELLI
VAR: GARIGLIO
AVAR: DIONISI
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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