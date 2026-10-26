Partirà domani la nona giornata del campionato di Serie A, turno infrasettimanale che vedrà l'Inter di scena al Penzo di Venezia contro i lagunari di Davide Nicola, partita che sarà diretta, in base alle designazioni rese note quest'oggi dall'AIA, da Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che avrà come assistenti Meli e Ceccon con Francesco Fourneau quarto ufficiale. In sala VAR ci sarà invece Giacomo Camplone coadiuvato da Volpi. La gara inizierà alle 18.30 di mercoledì. Tra le altre gare, da segnalare il ritorno di Daniele Doveri che dirigerà Genoa-Juventus. 

Questo il quadro completo:

SASSUOLO – LAZIO    Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI
DI GIOIA – MINIUTTI
IV:      TREMOLADA
VAR:     COSSO
AVAR:      AURELIANO

ROMA – CAGLIARI    Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI 
ZINGARELLI – FONTANI
IV:      MARIANI
VAR:     GHERSINI
AVAR:      CAMPLONE

TORINO – COMO    Martedì 27/10 h. 20.45

COLLU
LUCIANI – GRASSO
IV:       SOZZA
VAR:      MARINI
AVAR:       DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA     Mercoledì 28/10   h. 18.30

SACCHI
BACCINI – DEI GIUDICI
IV:     COLOMBO
VAR:      GIUA
AVAR:     PATERNA

PARMA – UDINESE     Mercoledì 28/10  h. 18.30

MASSA
SCATRAGLI – GALIMBERTI
IV:      BONACINA
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:    BARONI

VENEZIA – INTER    Mercoledì 28/10  h. 18.30

PAIRETTO
MELI – CECCON
IV:     FOURNEAU
VAR:     CAMPLONE
AVAR:      VOLPI

GENOA – JUVENTUS     Mercoledì 28/10  h. 20.45

DOVERI
PALERMO – YOSHIKAWA
IV:     DI MARCO
VAR:     AURELIANO
AVAR:     PEZZUTO

MONZA – NAPOLI     Mercoledì 28/10  h. 20.45

AYROLDI
PASSERI – COSTANZO
IV:     MARCENARO
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:       MARINI

FROSINONE – LECCE    Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO
ALASSIO – DI GIACINTO
IV:       MARESCA
VAR:      PICCININI
AVAR:      MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA    Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA
BAHRI – MORO
IV:     MARINELLI
VAR:    GARIGLIO
AVAR:      DIONISI

Sezione: Focus / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 12:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.