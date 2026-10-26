La gestione arbitrale di Daniele Orsato continua a far discutere, come evidenzia il Corriere della Sera. Il nuovo regolamento, pensato per favorire la continuità del gioco e limitare le perdite di tempo, presenta aspetti positivi, mentre convince meno la scelta di ridurre la comunicazione della VAR.

L’intervento di Viery su Marcus Thuram è soltanto l’ultimo episodio controverso, dopo le proteste della Fiorentina per il gol del Como segnato nella precedente giornata in seguito a un presunto fallo su Pedro Goncalves. Le polemiche aumentano e il clima si fa sempre più teso.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 12:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.