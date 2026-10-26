Solo altre due volte l'Inter era riuscita a vincere segnando due reti dopo il 90', come segnala oggi Tuttosport. La prima risale al 9 gennaio 2005, un 3-2 alla Sampdoria con Mancini allenatore e le reti di Vieri e Recoba in pieno recupero. La seconda volta è stata invece il 30 aprile 2011 a Cesena con una doppietta di Pazzini per l'1-2 finale.

I tre punti conquistati ieri contro la Fiorentina portano a tredici quelli conquistato in rimonta in questo avvio di stagione. E sono sette in più rispetto allo scorso campionato nello stesso momento.