Domani andrà in scena il secondo recupero dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che si metterà in pari col calendario ospitando al Breda la Scafatese di Michele Facciolo per la partita valida per l'ottava giornata di campionato. Partita che si giocherà alle ore 14.30 e che sarà diretta da Michele Maccorin, arbitro della sezione di Pordenone, che avrà come assistenti Marco Roncari di Vicenza e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale sarà Davide Gandino di Alessandria mentre Simone Giuseppe Chimento di Saronno sarà l'addetto al Football Video Support.