Marcus Thuram leader. Anche ieri contro la Fiorentina, in assenza di Lautaro Martinez, è stato il francese a trascinare l'Inter nella partita vinta in rimonta contro la Fiorentina. Un ruolo che al nmero 9 calza sempre meglio ed è importante, come sottolinea Beppe Bergomi dagli studi di Sky, per la propria squadra: "Dall'anno scorso, dopo la partita contro la Roma, ha fatto una striscia incredibile di prestazioni. Forse è motivato dal fatto di non essere stato covocato in Nazionale, con la Francia che non ha un vero e proprio centravanti".

C'era bisogno

"Mi viene in mente la prestazione di mercoledì scorso in Champions - aggiunge lo Zio -. Nel finale, da solo, ha tenuto il pallone, ha fatto salire la squadra, sta veramente bene. Penso al gol di Bologna di testa, a quello alla Fiorentina... In assenza di Lautaro c'era bisogno di una presenza come la sua. L'anno scorso non è stato così costante, oggi siamo solo all'ottava giornata però è partito molto bene".