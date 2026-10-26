Ancora una rimonta, l’ennesima, tutto cambiato nei minuti di recupero per l’Inter, che ribalta la Fiorentina e conserva vetta e imbattibilità al pari della Lazio. Per i bookmaker – si legge su Agipronews - scende ancora la quota del bis tricolore dei nerazzurri, passato da 1,50 a 1,35 su William Hill. Anche la Roma sfrutta i minuti di recupero, però per raggiungere il pari contro il Napoli, un mezzo passo falso che fa salire da 6,00 a 7,00 su Sisal il tricolore dei giallorossi, altra imbattuta in Serie A. Terzo posto in lavagna per il Como, autoritario contro il Sassuolo con un netto 2-0, stesso risultato con cui il Milan si è sbarazzato dell’Udinese: il tricolore rossonero si gioca a 13,00. Torna alla vittoria dopo due turni la Juventus, ma i bookie non credono nella rimonta offerta a 20,00. Pochissima fiducia anche nella Lazio nonostante i 22 punti e il primo posto: un clamoroso scudetto per i biancocelesti di Gattuso vale 25 volte la posta.