L'Inter domina in lungo e in largo, subisce un euro-gol al primo tiro in porta, rimonta nonostante un De Gea super e un arbitraggio pessimo, ma quello che emerge è solo la cronologia delle marcature.

Prosegue, insomma, la dittatura del risultato, cancellando quasi completamente l'analisi di un match condotto in modo quasi esemplare dai campioni d'Italia.