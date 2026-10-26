Kike Perez, centrocampista del Venezia, ha parlato del momento dei lagunari al termine della sconfitta contro il Genoa. Le sue parole in conferenza stampa a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter: "Alla fine abbiamo perso la partita ed è molto pesante. E' un momento duro perché siamo ultimi, ma adesso lavoriamo insieme con il mister. La nostra mentalità è quella del lavoro e sono sicuro che i punti arriveranno", le parole riprese da TuttoVeneziaSport.