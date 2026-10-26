"Ci sono state prestazioni meno convincenti e approcci più molli di questa. L'Inter ha dominato, ha giocato bene, con lo Shakhtar no. Ha giocato male Calhanoglu, Mkhitaryan è calato alla distanza, Esposito era febbricitante e hanno fatto trenta tiri...". Riccardo Trevisani, negli studi di Pressing, sottolinea così la prova offerta dai nerazzurri contro la Fiorentina.

Durante la trasmissione si parla poi del penalty non concesso per il contatto Viery-Thuram. "Più rigore qui che a Bologna ed era difficile. Ha sbagliato Mariani e ha stra-sbagliato Fabbri al Var. Per ridurre quel che succedeva l'anno scorso, bisogna prendere questa via per arrivare a metà strada. Valdepenas-Thuram? Se Mariani non lo fischia non interviene il Var nemmeno lì, essendoci una trattenuta reciproca e l'Inter non vince la partita".