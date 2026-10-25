Il Real Madrid si aggiudica il Clasico della Liga, battendo il Barcellona in casa 2-1 grazie ad una doppietta del solito Mbappe. Di Raphinha il gol del momentaneo pari dei blaugrana. I Blancos si portano così a -3 dalla vetta occupata dal Barcellona, mentre l'Atletico Madrid di Simeone è due punti dagli uomini di Flick. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Dom 25 ottobre 2026 alle 23:28
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.