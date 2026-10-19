Michele Di Gregorio, prodotto del settore giovanile dell'Inter, potrebbe tornare presto in Serie A dopo la complicata esperienza vissuta con la Juventus e terminata l'estate scorsa. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport, inserendo il Bologna tra le società interessate all'estremo difensore.

"E’ chiaro che il comportamento nelle prossime partite di Skorupski avrà un peso, ma abbiamo la sensazione che i capi rossoblù ci stiano seriamente pensando ed è fondata la possibilità che possa accadere - si legge -. Con Di Gregorio che sarebbe più di un’idea almeno per un paio di motivi, se i numeri dal punto di vista economico fossero accettabili: nel Bournemouth sta vivendo tutte le partite dalla panchina e Palladino è un suo grande estimatore, avendolo avuto nel Monza".