Il sogno di rivincere la Copa Libertadores ora è più di una possibilità per l'Estudiantes, capace nella notte italiana di qualificarsi per la finalissima dopo aver eliminato ai rigori il Flamengo, una delle principali candidate al trionfo nella competizione. Una gioia per tre ex interisti: Tomas Palacios, Joaquin Correa e il presidente Juan Sebastian Veron, che potrebbe aggiungere il suo nome nel palmares del club argentino accanto a quello del padre, tre volte campione del Sudamerica tra 1968 e 1970.

C'è tutto un popolo che spera di rivivere le emozioni provate già quattro volte nella sua storia, come ha fatto intendere Palacios esaltando l'impresa compiuta dalla squadra di Alexander Medina al Maracana di Rio de Janeiro: "Siamo in finale!! Che bello far parte di questo gruppo!! Puntiamo a ottenere ancora di più", ha scritto su Instagram il difensore di proprietà dei nerazzurri.