Siamo ormai nella seconda metà di ottobre, ma Mauro Icardi non ha ancora giocato un minuto in stagione. Il motivo? E' ancora senza squadra. Dopo le tante voci estive, l'argentino non ha trovato collocazione. Secondo TyCSports, però, ora sul giocatore ci sarebbero ben sette squadre europee: Tottenham ed Everton in Inghilterra, PAOK Salonicco in Grecia, Real Betis ed Elche in Spagna, Besiktas in Turchia e Benfica in Portogallo. Occhio, in Brasile, a San Paolo ed Atletico Mineiro, a loro volta interessante al giocatore.