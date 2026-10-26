Gerry Cardinale, presente ieri al Bluenergy Stadium di Udine per assistere alla vittoria del suo Milan per 2-0 contro l'Udinese, rimarrà in Italia un'altra settimana con tre impegni principali in agenda, come riporta il Corriere della Sera. Il proprietario del club rossonero assisterà infatti alla partita di mercoledì contro il Bologna al Meazza, per poi presenziare alla presentazione del rendering del nuovo San Siro nella giornata di giovedì. Sabato nuova tappa allo stadio, per assistere al derby contro l'Inter.

Nel frattempo il numero uno di RedBird è al lavoro per provare a prendere Markus Krosche come Head of Football per iniziare a programmare il mercato di gennaio.

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 15:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.