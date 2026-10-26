L'indomani della conclusione dell'ottava giornata di campionato, con la nona alle porta, sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo. Ecco di seguito le sanzioni.

Società

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro a ritardare la ripresa del giuoco più volte, e sei fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere, nel corso della gara, rivolto reiteratamente cori offensivi ad un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. PARMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di un minuto dell'inizio del primo tempo.

Calciatori

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE

GASPAR Kialonda (Lecce): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, inoltre, al 49° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un'espressione ingiuriosa.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

RAIMONDO Antonio (Frosinone)

SECONDA SANZIONE

DE ROON Marten Elco (Roma)

PRIMA SANZIONE

CORDEIRO DOS SANTO Domilson (Fiorentina)

TERZIĆ Aleksa (Frosinone)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BRACAGLIA Gabriele (Frosinone)

DEIOLA Alessandro (Cagliari)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

KARLSTRÖM Jesper (Udinese)

NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)

SECONDA SANZIONE

BERNARDESCHI Federico (Bologna)

BUENO COUTO Yan (Como)

DOS SANTOS LOURENÇO DA SILVA Éderson José (Atalanta)

FERNANDES SANTOS LOPES Viery (Fiorentina)

ISMAJLI Ardian (Torino)

KVERNADZE Giorgi (Frosinone)

MARIN ZAMORA Rafael (Napoli)

MATIAS RAMOS Gonçalo (Milan)

OTOA Sebastian Villaume (Genoa)

PRIMA SANZIONE

BALERDI ROSA Leonardo Julian (Roma)

CRISTANTE Bryan (Roma)

GAGLIARDINI Roberto (Cagliari)

MILLA Luis (Como)

MODRIĆ Luka (Milan)

RENSCH Devyne Fabian Jairo (Roma)

SIERRO Vincent Olivier (Parma)

VALDEPEÑAS TALAVERA Víctor (Fiorentina)

VAN DER BREMPT Ignace Fabienne (Sassuolo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DA SILVA FIGUEIREDO FREITAS José Pedro (Cagliari)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Napoli): per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LCA delle società.