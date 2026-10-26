Le pagelle di Inter-Fiorentina partono col 5,5 a Provedel per un "esordio un po' così: sul gol di Jimenez è infatti colpevolmente fuori posizione. Mette una pezza alla sua partita volando sul tiro a giro di Gnonto". In difesa 6 a Bisseck che "alza il suo raggio d’azione nella ripresa dopo un primo tempo in cui è un po’ timido" e a Bastoni che "ritrova sicurezza". Meglio ancora Akanji, 6,5: "Vince il duello stile anni ‘80 con Pellegrino. Ed è suo il cross che porta al rigore del sorpasso". Dalla panchina 5,5, a un "arruffone" Dimarco.

A centrocampo 6,5 a Diouf, che "chiude l’uno-due con Thuram sull’1-1". Condivide il voto con Barella, "il suo dinamismo è una boccata d’ossigeno" e col subentrato Lavelli che "riempie bene l’area". Doppio 5,5 tra Calhanoglu e Mkhitaryan che "combina poco", mentre dalla panchina fanno molto meglio Zielinski col suo 7 ("Il voto è tutto per il peso che aveva quel pallone sul rigore") e Sucic (6,5, "con lui in campo, l’Inter cambia marcia"). In mediana anche il 7 a Carlos Augusto, "una palla d’oro a Thuram e scheggia due traverse".

In attacco 5,5 a Esposito, "giustamente sostituito", 6 a Bonny che "dà la scossa all’Inter". Voto 8 a Thuram "l'accendi-Inter: nel primo tempo impegna due volte De Gea, nella ripresa trova il gol e conquista due rigori, di cui uno dato e uno no". Pagella da 7 per Chivu, che "dà scacco alla Fiorentina prima allargando Thuram e Bonny, poi passando al 3-4-3".

Nella Fiorentina 7, a De Gea, 7 a Jimenez, 4,5 a Valdepeñas. Voto 5 all'arbitro Mariani: "Il rigore di Viery su Thuram è solare ma lui - dopo aver incomprensibilmente indicato il dischetto - non lo fischia (e il Var resta silente). Giusto invece sanzionare la trattenuta di Valdepenas sempre sul francese".