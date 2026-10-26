Gianluca Rocchi non è più associato all'AIA. Come raccolto da Calvar.it, infatti, l'ex designatore degli arbitri ha rassegnato le proprie dimissioni all'associazione nei giorni scorsi. Rocchi ha scelto di dimettersi per l'incompatibilità dei suoi impegni televisivi (è diventato opinionista di DAZN, ndr), con i regolamenti dell'AIA, scegliendo dunque di proseguire con questa nuova avventura e facendo un passo indietro con l'associazione stessa.

Negli scorsi mesi, Gianluca Rocchi è stato al centro del caso Arbitropoli. Il nome dell'allora designatore degli arbitri di Serie A e B era stato inserito nel registro degli indagati per concorso in frode sportiva. L'inchiesta è poi stata archiviata sia in sede penale dalla Procura di Milano, sia a livello sportivo dalla Procura generale dello Sport presso il CONI.