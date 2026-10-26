Intervistato da Sky Sport, David De Gea, portiere della Fiorentina, ha commentato così la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Fa male perdere una partita del genere a San Siro dopo aver disputato una buona gara. Subire tutto in cinque minuti e lasciarsi sfuggire tre punti è un vero peccato. È difficile da accettare, ma il calcio è anche questo: dobbiamo reagire, rialzare la testa e ripartire senza cercare scuse". Le parole sono state riprese da FirenzeViola.

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 17:23
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione