Intervistato da Sky Sport, David De Gea, portiere della Fiorentina, ha commentato così la sconfitta di San Siro contro l'Inter: "Fa male perdere una partita del genere a San Siro dopo aver disputato una buona gara. Subire tutto in cinque minuti e lasciarsi sfuggire tre punti è un vero peccato. È difficile da accettare, ma il calcio è anche questo: dobbiamo reagire, rialzare la testa e ripartire senza cercare scuse". Le parole sono state riprese da FirenzeViola.