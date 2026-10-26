Eroe al 98': con freddezza glaciale Piotr Zielinski si è presentato dal dischetto contro la Fiorentina per tirare un rigore più complicato di altri, con un pallone di un peso specifico superiore alla media. Eppure il polacco ha affrontato la prova con grande serenità, calciando benissimo e completando così l'ennesima rimonta nerazzurra. Per quella che è ormai un'abitudine, come Zielo ha detto nel post gara a Mediaset: "Questa è la nostra forza, il mister ci ha chiesto di mettere qualità e intensità dall'inizio, a volte lo facciamo più tardi ma va bene comunque perché vinciamo le partite. Sarebbe meglio partire subito forte e indirizzare le partite".