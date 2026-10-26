Domani l'agenda dell'ottava giornata di Serie A propone Roma-Cagliari e come sempre Gian Piero Gasperini si è messo a disposizione della stampa per rispondere alle domande nella conferenza pre-partita a Trigoria. Tra i vari argomenti trattati dall'allenatore dei giallorossi, anche un passo indietro alle gare contro Inter e Real Madrid, partendo dal 3-3 di Napoli sabato scorso: "Parliamo di partite equilibrate, in cui si gioca sulla qualità della realizzazione. Contro il Napoli ci siamo trovati sotto 2-0, abbiamo rimontato e avevamo anche fiducia di poter vincere. Nei novanta minuti le gare possono prendere pieghe diverse per la bravura di qualche giocatore: così è stato anche con Inter e Real Madrid. Abbiamo avuto alcune difficoltà ma globalmente la Roma ne è uscita molto bene, sicuramente usciamo da queste partite consapevoli di aver giocato alla pari con queste squadre".