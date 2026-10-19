Unico attaccante ad andare in doppia cifra nella stagione che vide l'Inter Primavera di Cristian Chivu aggiudicarsi lo scudetto 2021-22, Fabio Abiuso ha ricordato con piacere quel periodo della sua carriera, nel corso dell'ospitata su Sportitalia: "Ho un ricordo meraviglioso di quell'anno, eravamo un gruppo fantastico, tra l'altro tra ex compagni siamo ancora in contatto - le parole dell'attaccante alla Carrarese -. Già all'epoca si vedeva che Chivu fosse un mister forte, e che avrebbe fatto carriera come la sta facendo. E' bravo coi giovani, è bravo a creare il gruppo. E' sempre stato così: ti dava tanto ma quando c'era bisogno di urlare o di ribaltare lo spogliatoio lo faceva. Dopo un primo tempo non fatto bene ti trasmetteva rabbia e positività, a noi è successo nella semifinale scudetto quando andammo sotto 3-0. Lì fu importante il suo zampino".