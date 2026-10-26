Zibì Boniek è l'ospite di questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. L'ex attaccante di Juventus e Roma vede in Serie A un "campionato diverso, strano, in cui non credo ci saranno le solite cinque a giocarsela perché qualcuno è in grave ritardo e ci sono anche gli impegni europei".

"L'Inter è la più forte - prosegue Boniek - con più uomini e potenziale, la Lazio è stata finora straordinaria, la Roma regge giocando bene. Poi c'è il Como che si sta confermando e la sorpresa Frosinone che fa un calcio che mi piace vedere. Allenatori più giochisti? Non lo so, ma con tutti questi impegni serve gestire il gruppo, al di là della tattica. Stai coi giocatori più che con la moglie, devi vivere in maniera serena e i giocatori devono avere il piacere di stare con l'allenatore. Con Gattuso un giocatore ha piacere a stare".