Dopo aver segnato in pieno recupero, Marcus Thuram ha festeggiato incrociando le braccia sul petto e puntando gli indici verso il cielo. "Ho rubato l’esultanza a Lautaro, di solito è lui a segnare all’ultimo". Un omaggio al capitano assente, che sui social ha risposto con un eloquente "Così ti voglio" . Ma anche una sorta di passaggio di consegne, almeno per una domenica: questa volta è stato il francese a trascinare l’Inter, evitando la sconfitta contro una Fiorentina combattiva, passata in vantaggio con Jimenez.

Dischetto protetto

Come sottolinea La Repubblica, Thuram ha prima firmato il gol dell’1-1, poi si è procurato il rigore trasformato da Zielinski al 98’, che ha fissato il risultato sul 2-1. Una rete arrivata anche grazie all’attenzione dei compagni, che prima del fischio finale hanno protetto il dischetto per impedire agli avversari di rovinarlo con i tacchetti. Due gol nel recupero per completare un’altra rimonta e consentire alla squadra di Chivu di restare in vetta alla Serie A, a pari punti con la Lazio. È l’ennesima dimostrazione di una tendenza ormai ricorrente: l’Inter sembra aver bisogno di andare in svantaggio per trovare la scossa e cambiare marcia.

Incassare prima di reagire

Nelle prime otto giornate di campionato, i nerazzurri hanno già recuperato una situazione di svantaggio in cinque occasioni. Contro Napoli, Udinese, Bologna e Fiorentina sono arrivate quattro vittorie, mentre all’Olimpico, contro la Roma, la rimonta si è conclusa con un pareggio. Il bilancio parla di 13 punti conquistati in rimonta sui 22 complessivi. In tre partite, poi, la difficoltà è stata ancora maggiore: contro Napoli e Udinese, entrambe a San Siro, l’Inter è riuscita a ribaltare uno 0-2, mentre contro la Roma ha recuperato due reti di svantaggio. Una squadra capace di segnare con grande continuità, come dimostrano i 23 gol realizzati finora, ma che troppo spesso sembra aver bisogno di incassare un colpo, o persino due, prima di reagire.