André Onana, ex portiere dell'Inter, in prestito dal Manchester United al Trabzonspor, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in seguito a un terribile incidente stradale ad alta velocità in Turchia. Il camerunese era reduce dalla partita contro gli Hearts di ieri sera (vinta 2-0 in Conference League) e stava tornando a casa.

La dinamica

Un altro veicolo, che viaggiava ad alta velocità, ha tamponato l'auto di Onana, con a bordo anche la sua famiglia. L'impatto ha fatto sì che l'auto del portiere trentenne si scontrasse con il veicolo che la precedeva, secondo quanto riportato dai media turchi. L'incidente è avvenuto sulla strada Yomra, vicino alla città costiera di Trebisonda. I servizi di emergenza sono accorsi sul posto e Onana è stato trasportata in ospedale, ma dimesso poco dopo.

Il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, ha dichiarato ieri ai media locali: "André Onana è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa sera. Non ha riportato ferite e gli auguriamo una pronta guarigione".