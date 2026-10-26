FC Internazionale Milano ha partecipato a Parole a Scuola, l'appuntamento promosso da Parole O_Stili in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto Giuseppe Toniolo, tornato a Milano il 24 ottobre con una giornata di formazione gratuita dedicata a insegnanti, educatori, genitori e a tutti coloro che ogni giorno affrontano la sfida dell'educare. In rappresentanza del club si è presentato il responsabile del settore giovanile Massimo Tarantino, intervenuto nel panel dedicato al tema del tifo, confrontandosi con Caterina Gozzoli, Ordinaria di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Sara Compagni, CEO & Founder di Da Paura Srl.

Nel corso del dibattito, Tarantino ha condiviso l'approccio del Settore Giovanile nerazzurro, dove lo sviluppo tecnico e sportivo dei ragazzi viene accompagnato con una grande attenzione alla formazione della persona a tutto tondo e con la trasmissione di valori quali fair play, rispetto degli avversari, autocontrollo e spirito di squadra.

Sezione: News / Data: Lun 26 ottobre 2026 alle 15:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.