FC Internazionale Milano ha partecipato a Parole a Scuola, l'appuntamento promosso da Parole O_Stili in collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto Giuseppe Toniolo, tornato a Milano il 24 ottobre con una giornata di formazione gratuita dedicata a insegnanti, educatori, genitori e a tutti coloro che ogni giorno affrontano la sfida dell'educare. In rappresentanza del club si è presentato il responsabile del settore giovanile Massimo Tarantino, intervenuto nel panel dedicato al tema del tifo, confrontandosi con Caterina Gozzoli, Ordinaria di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Sara Compagni, CEO & Founder di Da Paura Srl.

Nel corso del dibattito, Tarantino ha condiviso l'approccio del Settore Giovanile nerazzurro, dove lo sviluppo tecnico e sportivo dei ragazzi viene accompagnato con una grande attenzione alla formazione della persona a tutto tondo e con la trasmissione di valori quali fair play, rispetto degli avversari, autocontrollo e spirito di squadra.