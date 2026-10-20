Oltre a Dario Baccin, in tribuna al Brianteo ieri per Monza-Cagliari (4-0) c'era anche il suo predecessore nel ruolo di direttore sportivo, nonché amico di vecchia data: Piero Ausilio. L'ex diesse dell'Inter è ancora libero da impegni ma le proposte evidentemente non gli mancano. In particolare, sottolinea Nicolò Schira, stanno procedendo i dialoghi con il Tottenham che è alla ricerca di una figura esperta come lui. Inoltre, l'ottimo rapporto con Roberto De Zerbi potrebbe essere un ulteriore boost per portare a un accordo tra le parti.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mar 20 ottobre 2026 alle 13:49
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.