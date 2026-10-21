Nessun interista, ma una vecchia conoscenza del mondo nerazzurro entra nella Top 11 del sito specializzato WhoScored.com: si tratta di Filip Stankovic, eroe assoluto della vittoria del Venezia contro il Napoli, con un rigore parato e una serie di parate decisive che gli sono valse il punteggio 10, praticamente il massimo. Serata di grazia certificata ora da questo riconoscimento.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 21 ottobre 2026 alle 00:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.