La Fiorentina di Paolo Vanoli ha scelto un atteggiamento eccessivamente prudente contro l’Inter, rinunciando quasi del tutto a giocare e affidandosi alla difesa. Così il Corriere Fiorentino oggi in edicola. Il blocco basso ha permesso ai viola di resistere per gran parte della gara, anche grazie alle parate di David De Gea e ad alcuni episodi favorevoli, tra cui il gol di Jimenez e le traverse colpite dai nerazzurri. Tuttavia, il crollo negli ultimi minuti, con le reti dell’1-1 e del 2-1, ha trasformato una possibile vittoria in una sconfitta dolorosa.

Inversione di tendenza

Il confronto con la precedente partita contro il Como evidenzia un’inversione di tendenza: dopo aver affrontato quella sfida con coraggio, la Fiorentina ha scelto contro l’Inter una strategia rinunciataria, pensando soprattutto a non subire gol. Secondo la testata, un simile atteggiamento può forse aiutare a ottenere qualche risultato nell’immediato, ma non rappresenta la strada giusta per crescere. Per migliorare, la Fiorentina deve trovare un equilibrio tra prudenza e proposta offensiva, senza rinunciare a giocare per paura dell’avversario.