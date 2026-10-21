La panchina della Juventus continua a essere al centro di voci e speculazioni. Luciano Spalletti non è riuscito a dare la scossa alla squadra, che continua a fare fatica e inevitabilmente già si ipotizzano possibili sostituti. Secondo la Gazzetta dello Sport, tra i nomi candidati ci sarebbe anche unavecchia conoscenza nerazzurra, Simone Inzaghi, ancora sotto contratto con l'Al Hilal fino al 2027.

Qualità ideali

L’ex tecnico dell’Inter gode di grande considerazione alla Continassa. A convincere la Juventus sono i risultati ottenuti alla guida dei nerazzurri e della Lazio, oltre alle sue capacità nella gestione dei rapporti con il gruppo. Il tecnico di Piacenza è ritenuto anche un profilo perfetto perché in grado di coniugare risultati con la sostenibilità. Anche per il discorso ingaggio, dopo due anni in Arabia Saudita, lui stesso potrebbe accontentarsi di meno per tornare in Italia.