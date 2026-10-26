Una scelta storica e per certi versi clamorosa: il derby di sabato tra Milan e Inter si prende la prima serata sulla TV di stato britannica BBC in free-to-air: il match sarà infatti trasmesso Oltremanica sul canale BBC2. Il tutto rappresenta un ulteriore step dell'accordo stipulato lo scorso agosto, in base al quale le emittenti BBC ALBA e BBC Sport si sono garantite la trasmissione di 38 partite, 19 a testa, del massimo campionato italiano tra diretta televisiva e streaming.