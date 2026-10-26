"Cosa è mancato? Più concentrazione negli ultimi 5', voglia di vincere, di non prendere gol. Non lo so, è dura...". Scuro in volto, sconfortato, David De Gea commenta così ai microfoni de La Domenica Sportiva la sconfitta patita nei minuti finali di Inter-Fiorentina.

L'estremo difensore spagnolo è stato votato con giudizio unanime sugli sportivi di oggi come il migliore in campo nella squadra ospite, avendo capitolato solo su un sinistro chirurgico di Thuram e poi sul calcio di rigore di Zielinski.