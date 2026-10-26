Il Corriere dello Sport stronca la linea arbitrale tracciata dal designatore Daniele Orsato. "Ieri Thuram, sabato Frattesi... Errori grossolani, indotti dall’ormai inspiegabile “soglia alta” di Orsato. Due parole per celare sviste e magagne. Ultimi in ordine di tempo, due falli chiari, le cui responsabilità vanno cercate non solo negli arbitri in campo (Arena sabato, Mariani ieri), ma anche nei due VAR (Santoro e il solito Fabbri), ormai terrorizzati ed incapaci di ordinare anche un caffè al banco senza il placet del loro capo".

"E mentre anche la favola che «si gioca di più per merito di Orsato» sta perdendo proseliti (si gioca di più perché le regole Ifab pre-Mondiale stanno efficacemente combattendo le perdite di tempo), la storia della soglia alta inizia a perdere colpi. Di Frattesi abbiamo detto ieri. Ma l’episodio di Inter-Fiorentina è simile, se non più grave. Nel complesso, Mariani non ha convinto: metro tecnico non sempre lineare". Ancora peggio Fabbri che, come spiega il quotidiano, "ha il conforto delle immagini. Disastroso". Voto: 4,5.