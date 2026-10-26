Mauro Bergonzi è durissimo su La Domenica Sportiva dopo la prestazione di Mariani in Inter-Fiorentina, nella quale spicca in negativo il mancato rigore assegnato a metà secondo tempo su Marcus Thuram.

"Un 4 lo prende Mariani, anche perché è uno dei più bravi e più esperti e non può commettere un errore così, anche se poi al 95' vede bene per il fallo su Thuram. Vede giusto perché il giocatore della Fiorentina si disinteressa del pallone, la trattenuta è netta ed evidente, qui bene il direttore di gara. Ma al 69' sullo 0-1 Thuram riceve palla, dribbla Viery, prende uno sgambetto. Chi sta al monitor dovrebbe riguardare certe cose. Mariani sta per fischiare, poi ci ripensa. C'è anche il linguaggio del corpo dei giocatori della Fiorentina: Viery, ma anche Ndour con le mani sui fianchi, Dragusin sul dischetto con le mani in faccia. E non viene assegnato. Sbaglia clamorosamente Mariani, ma faccio fatica a capire perché Fabbri non richiami l'arbitro al monitor".

Forte critica anche al designatore. "Questo è sempre rigore, come lo erano Troilo su Frattesi o Belghali su Mangas i giorni prima. Sono tutti rigori che mancano clamorosamente. Dato che Orsato ha detto di dare la colpa a lui, io dò la colpa a lui. Fossi Orsato un arbitro che fa un errore così starebbe a casa un mese, come accadeva ai miei tempi".