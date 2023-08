"Devo ringraziare tutti, dallo Spezia all'Inter dove ho fatto due anni in Primavera molto importanti. Poi ho iniziato a girare in prestito fino ad arrivare qui oggi, non posso che essere riconoscente all'Inter". Parole e musica di Samuele Mulattieri, intervistato da Sky Sport dal ritiro del Sassuolo.

"Mi sto trovando benissimo, stiamo lavorando bene e ci stiamo preparando per l'inizio del campionato - aggiunge Mula -. Con Dionisi mi stro trovando bene, fa un calcio offensivo e sono contento. Io sono una prima punta, da piccolo giocavo esterno: diciamo che posso ricoprire più ruoli offensivi. I compgni son tutti bravissimi, c'è un bel gruppo e son sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni. Avevo parlato con chi aveva giocato qui, mi sto trovando bene. Adesso prenderò casa. L'importante è lavorare bene, dobbiamo essere carichi per questo inizio di campionato. Obiettivo Europa League? Secondo me bisogna lavorare giorno dopo giorno senza darsi troppi obiettivi, poi quello che viene viene. Berardi? È fortissimo, è un piacere giocare insieme a lui e agli altri, il livello si è alzato. Mi sto ambientando. Che maglia ho scelto? Il numero 8, è quello che avevo quando giocavo da piccolino e mi è venuto d'istinto prenderlo. Un sogno? Ce l'ho, ma preferisco non dirlo. Vediamo dove mi porteranno le mie qualità. Firmare per una doppia cifra in Serie A? Il segreto è lavorare, senza avere troppe pressioni. Raggiungere la doppia cifra sarebbe una bellissima cosa".