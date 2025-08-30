Si è giocato questa sera il secondo blocco di anticipi della seconda giornata di Serie A. Successo al fotofinish del Napoli contro il Cagliari: la formazione partenopea fa tanta fatica a produrre e conquista i tre punti grazie al destro di Anguissa al quinto minuto di recupero. A punteggio pieno anche la Roma, che s'impone all'Arena Garibaldi di Pisa: decisivo il timbro di Soulé (il VAR gli annulla poi la doppietta, ndr). Esultano, dunque, Conte e Gasperini: entrambi vanno alla sosta per le nazionali dopo aver fatto due su due.