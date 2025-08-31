Luka Topalovic, stella della Primavera nerazzurra della passata stagione, è anche l'autore del del primo storico gol dell'Inter U23 in Serie C: "Sono un centrocampista sempre pronto a lavorare per contribuire ai successi della squadra - racconta al MatchDay Programme del club nerazzurro -. Sono un giocatore più offensivo e tra le mie qualità ci sono tiro e gioco aereo anche se da quando sono all’Inter ho lavorato molto anche sulla fase difensiva. Questo mi ha permesso di migliorare la lettura del gioco e crescere dal punto di vista tattico".
Il talento sloveno classe 2006 pooi aggiunge: "Non ho particolari rituali prima della partita, mi piace ascoltare la musica e cerco di pensare alle situazioni che possono accadere in campo, così da poter reagire più facilmente e correttamente quando si presentano. La sfida che non dimenticherò? Il mio debutto con la Prima Squadra dell’Inter rimarrà per sempre nella mia memoria".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Focus
Altre notizie
