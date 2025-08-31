Dopo una stagione infausta, conclusasi con zero titoli e tanti rimpianti, Mehdi Taremi lascia l'Inter a poco più di un anno dal suo arrivo a Milano. L’attaccante iraniano, prelevato la scorsa estate dal Porto, è già in Grecia dove si trasferirà all'Olympiacos a titolo definitivo. Secondo le indiscrezioni della stampa, la cessione del classe '92 è avvenuta per la somma di 2,5 milioni. Sulla base delle cifre note, Calcio e Finanza ha fatto una stima di quanto incasserà e risparmierà il club di Viale della Liberazione con il suo addio.

Non potendo calcolare il valore residuo del calciatore a bilancio poiché i dati ufficiali dell’esercizio 2024/25 non sono ancora consultabili, e non conoscendo di preciso le commissioni pagate dal club per l'ingaggio del giocatore, la stima calcolata dal sito esperto di finanza calcistica è sommaria: "È verosimile ipotizzare una piccola plusvalenza per l’Inter - si legge -. Se per esempio i nerazzurri avessero pagato 2 milioni di commissioni per portarlo a Milano lo scorso anno, la plusvalenza ammonterebbe a poco più di 1,1 milioni di euro".

Sul fronte del risparmio invece, i meneghini non dovranno sostenere i costi della quota ammortamento della stagione 2025/26, sia lo stipendio lordo del giocatore e tenendo conto che Taremi ha già ricevuto le mensilità di luglio e agosto, "l'Inter risparmierà circa 4,63 milioni di euro in termini di salario".