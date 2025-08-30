Qual è la squadra favorita per lo scudetto? Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, risponde così alla domanda di Tuttosport: "Il Napoli ha una grande squadra e un grande tecnico, poi c'è l’Inter. Per il resto ci sono altre più o meno dello stesso livello: Milan, Juventus, Roma, Fiorentina. Guardiamo una gara per volta ma non dobbiamo nasconderci".

Chi sarà più arrabbiato domani, voi per il pareggio subito a Cagliari al '94 o il Torino per il 5-0 rimediato con l’Inter?

"Io sono molto arrabbiato per i 2 punti persi. Dura accettare di prendere gol, figurarsi in pieno recupero. Bisogna analizzare gli errori e guardare avanti. Neppure i granata saranno contenti, con l'Inter non è mai facile ma non è certo il risultato che volevano".

Il suo connazionale Vlasic è un punto fermo di questo Torino.

"È già a un livello alto. Con l'Inter era il capitano, ciò dimostra quanto sia importante per il Toro: è sempre pericoloso per come sa attaccare tra le linee e arrivare al tiro. E per come è fisicamente non è mai facile spostarlo".

