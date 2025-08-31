"Il calcio è passione, non repressione: solidarietà alla Milano ultrà". Con questo striscione apparso ieri nella curva del Bologna, il tifo organizzato dei felsinei ha voluto esprimere la solidarietà nei confronti delle curve di Inter e Milan, dopo le dispute con le rispettive società. Striscione, dunque, di vicinanza nei confronti dei due gruppi organizzati nerazzurri e rossoneri.